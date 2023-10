Twee Zweden doodgeschoten in Brussel, moorden lijken terreurdaad

In het centrum van Brussel zijn twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers hebben de Zweedse nationaliteit, meldt de politie. Het lijkt te gaan om een terreurdaad, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

De schutter is nog niet gepakt. Het terreurdreigingsniveau in de hoofdstad is verhoogd naar vier, het hoogste niveau. Franse media melden dat de controles aan de grens tussen België en Frankrijk worden aangescherpt.

De voetbalwedstrijd tussen België en Zweden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in de rust gestaakt. De fans in het stadion wordt verzocht op hun plek te blijven zitten. Belgische media meldden eerder dat de doodgeschoten Zweden voetbalsupporters waren.

Waakzaam

De schoten werden gelost rond 19.15 uur in de buurt van het Place Sainctelette. Premier De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Verlinden en minister van Justitie Van Quickenborne zijn bijeen in het Nationaal Crisiscentrum in de Belgische hoofdstad. De burgemeester en de politiechef van Brussel zijn daar ook bij aanwezig.

De Croo roept inwoners van Brussel op om "waakzaam" te zijn. Hij heeft zijn medeleven overgebracht aan de premier van Zweden en schrijft op X dat België en Zweden samen strijden tegen terrorisme.