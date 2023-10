Oostenrijk plaatst zich voor EK na moeizame zege, Slowakije op rand van EK-ticket

Oostenrijk heeft zich geplaatst voor het EK voetbal in Duitsland. Door een 1-0 overwinning in Azerbeidzjan kan kwalificatie de ploeg van bondscoach Ralf Rangnick niet meer ontgaan. Oostenrijk gaat samen met de huidige nummer één van de poule België naar het EK. Dat betekent dat de nummer drie uit groep F, Zweden, definitief is uitgeschakeld. Strafschop Oostenrijk Kort na rust kreeg Oostenrijk een strafschop na een handsbal, die door de ingevallen Marcel Sabitzer gedecideerd werd binnen geschoten. Uiteindelijk bleek de penalty van de speler van Borussia Dortmund de enige en dus winnende treffer.

Foto: NOS

Enkele minuten voor het einde van de wedstrijd leek het nog mis te gaan voor de Oostenrijkers. Maar Toral Bayramov schoot de bal namens Azerbeidzjan van een meter of vijf voor het doel via de paal naast. Daarna werd het nog even onvriendelijk, wat de Oostenrijker Guido Burgstaller zijn tweede gele en dus rode kaart opleverde. Gestaakt De wedstrijd tussen België en Zweden werd in de rust gestaakt bij een 1-1 tussenstand vanwege een dodelijke schietpartij in Brussel waarbij twee Zweden om het leven zijn gekomen.

Foto: Reuters

De spanning in de groep van Portugal, groep J, zat hem vooral in de wedstrijd tussen Luxemburg en Slowakije. Luxemburg draait een sterke kwalificatiereeks. Het hertogdom staat op een derde plaats in de groep en kon thuis zelfs over de Slowaken heen gaan bij winst. Door een late treffer van Dávid Ďuriš, die scoorde op aangeven van Feyenoorder David Hancko, zetten de Slowaken een enorme stap richting het EK. Met nog twee wedstrijden te gaan is het gat met Luxemburg nu vijf punten. De Slowaken spelen nog tegen IJsland en Bosnië-Herzegovina.

Foto: NOS