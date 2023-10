Almere City neemt afstand van stevige kritiek clubpsycholoog op Ajax-trainer Steijn

Almere City neemt afstand van de uitspraken van clubpsycholoog Annemieke Zijerveld over Ajax. Zijerveld leverde zondag in het programma De Perstribune van Omroep MAX op NPO Radio 1 stevige kritiek op de houding van Ajax-trainer Maurice Steijn en zijn technische staf.

"Ik zie heel zwak leiderschap", zei ze onder andere.

De club is niet blij met de woorden van Zijerveld en zegt dat ze deze heeft gedaan vanuit haar expertise als zelfstandig klinisch psycholoog en niet namens de club. Er worden verder geen stappen ondernomen tegen Zijerveld.

'Zwak leiderschap'

In het programma vertelde ze zich te hebben geërgerd aan de manier waarop de technische staf zich bij Ajax op de bank gedraagt. "Ik zie spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie echt fout gaat, is bij de trainer en de staf. Dat gedrag stoort mij het meeste."

Ze noemde daarbij ook voorbeelden. "Gefrustreerd gedrag op de bank, handen voor de ogen slaan en neerslachtig gedrag."