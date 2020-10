Bangladesh voert na felle protesten doodstraf in voor verkrachters

De regering van Bangladesh heeft in een reactie op een golf van protest de doodstraf ingevoerd voor verkrachting. De protesten richtten zich tegen het toenemend aantal meldingen van groepsverkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld.

"Elke dag staan er nieuwe verhalen in de krant over seksueel geweld tegen vrouwen", zei een student die aan de demonstraties meedeed tegen persbureau Reuters. "Ik ben bang dat ik de volgende ben. Ik wil dat verkrachters de doodstraf krijgen, zodat deze onmenselijke griezels weten wat er gebeurt als ze dat doen."

Een mensenrechtengroep telde tussen januari en september van dit jaar bijna duizend voorbeelden in Bangladesh. Zo'n 20 procent daarvan bestond uit groepsverkrachtingen.

Video

Het laatste voorbeeld was de verkrachting van een jonge vrouw in het zuidoostelijke district Noakhali. Zij werd door een groep mannen aangevallen en misbruikt. Een video daarvan ging rond op sociale media.

Acht verdachten zijn in de zaak aangehouden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een van hen de vrouw het afgelopen jaar vaker had verkracht en bedreigd.

Vorige week trof een vrouw in het noordoostelijke district Sylhet hetzelfde lot; ook zij werd door een groep mannen verkracht. In verband daarmee zijn meerdere leden van de jeugdbeweging van een politieke partij aangehouden.

Weinig veroordelingen

Deskundigen denken dat alleen strengere vonnissen het probleem niet oplossen. Rechtszaken duren vaak jaren en het komt niet vaak tot een schuldigverklaring.

Verder is er het probleem dat vrouwen vaak uit schaamte geen aangifte durven te doen. De slachtoffers die dat wel doen, lopen het risico dat vrienden of familie van verdachten wraak nemen.