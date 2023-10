Onderzoek: dwangarbeid in Chinese visserij, producten ook in Nederlandse schappen

De Chinese visserij maakt gebruik van dwangarbeid en de producten belanden vermoedelijk in de schappen van Nederlandse supermarkten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van journalistiek platform The Outlaw Ocean Project. Het gaat om onder andere het Britse bedrijf Nomad Foods, het moederbedrijf van Iglo en twee producten van de Albert Heijn.

Het Amerikaanse platform deed jarenlang onderzoek naar misstanden in de Chinese visserij. Het ontdekte een patroon van schending van arbeids- en mensenrechten, waaronder dwangarbeid, het innemen van paspoorten, salarisinhouding en onthouding van toegang tot medische zorg met sterfgevallen tot gevolg.

De schepen waren volgens het onderzoek soms twee jaar lang onafgebroken op zee. Door slechte voeding en barre leefomstandigheden kwamen soms bemanningsleden om het leven.

Ook ontdekten de journalisten dat er sprake is van dwang in de visverwerkingsindustrie. Zeker duizend Oeigoeren werden de afgelopen vijf jaar onder dwang naar het oosten van China verhuisd om te werken in de fabrieken. Hier werkten ook Noord-Koreanen, van wie salaris volgens het onderzoek direct naar het Noord-Koreaanse regime gaat.