Groenen en PSG-teamgenoten schrokken van vuurwerk: 'Was veel en dichtbij'

"In de eerste helft was al een flinke knal geweest, waar we allemaal een beetje van schrokken, maar die leek wat verder weg. In de tweede helft kwamen we naar buiten en kwam er ook vuurwerk op het veld. Niet vanuit het stadion maar het eindigde wel op het veld", vertelt Groenen. "Ik denk wel dat een paar meiden die aan de kant stonden van het vuurwerk geschrokken waren. Het was veel en vrij dichtbij."

Fakkels op de tribune en zo nu en dan een hard rotje, dat komt in het vrouwenvoetbal nog wel eens voor. Maar het vuurwerk waarvoor Jackie Groenen en haar teamgenoten van Paris Saint-Germain zaterdag moesten vluchten , was ongekend.

De scheidsrechter besloot dat de wedstrijd moest worden gestaakt. Groenen: "We wilden graag doorvoetballen, nadat het was gebeurd. Maar de scheidsrechter zei dat ze niet konden instaan voor de veiligheid van de spelers, dus dat ze moesten staken."

Vervelend, vond Groenen, die liever in een ritme was gebleven. "We hebben veel wedstrijden op het moment en je wil de flow natuurlijk behouden."

PSG-Manchester United

Woensdag speelt Groenen met PSG de return in de play-offs om een ticket in de Champions League tegen Manchester United.

"Het is altijd vervelend als zoiets gebeurt, maar het gebeurt en je gaat door. We hebben het er even over gehad zaterdag, toen afgesloten en gezegd: vanaf morgen gaan we richting de Champions League. Dat hoort bij topsport, het ene moment afsluiten en door naar het volgende."

"Ik denk niet dat het invloed gaat hebben op ons spel woensdag."