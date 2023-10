Wielrenner Kreder (32) stopt na hartstilstand: 'Arts vertelde dat dit beter is'

Wielrenner Wesley Kreder zet een punt achter zijn carrière. De 32-jarige renner van de Franse ploeg Cofidis werd eind augustus getroffen door een hartstilstand. Op de site van de ploeg zegt hij dat dit de reden is om definitief te stoppen met professioneel wielrennen.

"Na mijn hartstilstand wilde ik terugkeren op het hoogste niveau", zegt hij. "Maar mijn arts vertelde me dat het beter is om ermee te stoppen", legt Kreder uit.

De in Leiden geboren renner geeft ook aan dat hij in zijn keuze gesteund wordt door te kijken naar zijn gezin. "Als ik naar mijn kinderen en familie kijk, weet ik dat het de juiste keuze is."

Ontstoken hartspier

Kreder kreeg de hartstilstand in zijn slaap, vertelde hij vorige maand. Na ingrijpen van Kreders vrouw en schoonfamilie werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Eindhoven. "Ik ging op 28 augustus normaal naar bed en de volgende dag werd ik wakker in het ziekenhuis", zei de renner. Volgens Cofidis lag de oorzaak bij een ontsteking van de hartspier.

Kreder was bezig aan zijn tweede jaar in Franse dienst en reed daarvoor voor onder meer Vacansoleil, Roompot en Wanty. Hij won een etappe in de ZLM Tour en de Ronde van de Vendée. Hij reed twee keer de Giro d'Italia en één keer de Vuelta. Tot een Tourdeelname is het niet gekomen.