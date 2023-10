NVWA legt 46 veehouderijen stil vanwege mogelijke blootstelling aan muizengif

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd nadat sporen van een muizenbestrijdingsmiddel waren aangetroffen in de lever van een kalf van een van deze veehouders.

Het bedrijf dat daar was ingezet voor plaagdierbestrijding heeft volgens onderzoek van de NVWA "de regels niet of onvoldoende in acht genomen". Hierdoor zijn de dieren in de bedrijven blootgesteld aan het bestrijdingsmiddel dat de werkzame stof cumatetralyl bevat.

Bij inname in grote hoeveelheden kan cumatetralyl schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kan het ernstige oogirritatie veroorzaken, bloedingen veroorzaken en bloedstolling remmen.

Onderzoek

De NVWA doet onderzoek bij alle bedrijven. Pas als wordt vastgesteld dat het bestrijdingsmiddel niet is aangetroffen, gaan de bedrijven weer open. Het inspectieorgaan heeft niet bekendgemaakt waar de tijdelijk gesloten bedrijven liggen.

Vanaf de veehouderijen mogen geen dieren afgevoerd worden en ook mest en melk mogen niet worden vervoerd naar plekken buiten de veehouderijen. In de bedrijven zijn runderen, varkens en schapen aanwezig die geslacht zouden worden om hun vlees te verkopen.