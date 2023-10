Voormalig WK-darter Greebe op 35-jarige leeftijd overleden

Darter Toon Greebe is maandagochtend op 35-jarige leeftijd overleden. De darter uit Den Bosch kampte al langer met gezondheidsproblemen. Zo werden zijn rechtervoet en linkeronderbeen eerder geamputeerd.

Als tiener gold Greebe als een grote belofte. In 2007 bereikte hij de kwartfinales van de Dutch Open. Ook plaatste hij zich in 2008 en 2010 voor het hoofdtoernooi van het WK van de PDC-bond, waarin hij in de eerste ronde verloor van respectievelijk Peter Manley en drievoudig wereldkampioen John Part.

Winst op Van Gerwen

Op het EK van 2009 verloor Greebe in de eerste ronde van de latere kampioen, dartlegende Phil Taylor, en in de ProTour van 2012 was hij Michael van Gerwen een keer de baas. In 2014 stapte Greebe uit het professionele dartscircuit.

Vanwege een ernstige infectie werd Greebe in 2017 in het ziekenhuis opgenomen en moest zijn rechtervoet worden geamputeerd. Desondanks keerde hij terug als darter en won hij in 2019 zelfs de Polish Open. In oktober 2022 moest ook zijn linkeronderbeen worden geamputeerd.