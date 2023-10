Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

De grensovergang tussen Gaza en Egypte stond vandaag centraal in berichtgeving over de oorlog tussen Israël en Hamas. Vanochtend leek het er even dat op dat de grens open ging om buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit de kans te geven uit te wijken naar Egypte. Maar tot nu toe is de grens nog steeds dicht. De gebeurtenissen van vandaag zijn hieronder samengevat.

De nacht van zondag op maandag was de meest gewelddadige nacht sinds het begin van de oorlog, meldden Palestijnse bronnen vanochtend. Voornamelijk rond Gaza-stad, in het noorden van de regio, zouden urenlang luchtaanvallen zijn uitgevoerd door Israël. Inmiddels zijn er 2750 doden in Gaza en 1400 in Israël.

Grens nog niet open

Egyptische bronnen meldden vanochtend dat de grens tussen de Gazastrook en Egypte om 08.00 uur Nederlandse tijd zou opengaan. De opening zou het gevolg zijn van een mogelijk akkoord tussen de VS, Israël en Egypte over een staakt-het-vuren in het zuiden van de Gazastrook.

Israël ontkende vervolgens dat er een wapenstilstand was om de grens tussen de Gazastrook en Egypte tijdelijk open te stellen. "Er is momenteel geen wapenstilstand en humanitaire hulp in Gaza in ruil voor het weghalen van buitenlanders", stond in een verklaring van het kantoor van premier Netanyahu.

Ook Hamas zei dat de berichten over een wapenstilstand en een opening van de grensovergang niet klopten.

Op beelden was te zien dat de grenspost inderdaad nog dicht zit: