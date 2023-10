Slachtoffer (15) van schietpartij Oss is vluchteling

De 15-jarige jongen die zaterdagavond werd neergeschoten in Oss is een bewoner van een opvangcentrum voor vluchtelingen. De stichting Thuis in Oss, die de opvanglocatie beheert, bevestigt het nieuws aan de NOS na berichtgeving van de lokale zender Dtv Nieuws.

Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij werd van dichtbij neergeschoten door iemand op een fiets. De politie zoekt nog naar de schutter, die vluchtte in de richting van de Berghemseweg in Oss.

Van de schietpartij zijn beelden gedeeld op sociale media. De opnames zijn afkomstig van een videodeurbel. De politie vraagt die beelden niet verder te verspreiden. Mensen die mogelijk zelf camerabeelden hebben van de schutter, worden verzocht zich te melden bij de politie.