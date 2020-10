Bertens komt dit jaar niet meer in actie

Tennisster Kiki Bertens komt dit seizoen niet meer in actie. De nummer 9 van de wereld heeft besloten niet deel te nemen aan de WTA-toernooien van Ostrava (Tsjechië) en Linz (Oostenrijk). Het zijn voorlopig de laatste twee toernooien op de WTA-kalender.

Bertens werd vorige week op Roland Garros in de vierde ronde uitgeschakeld. Na haar uitschakeling liet ze al weten dat ze niet zeker wist of ze dit jaar nog in actie zou komen.

Blessureleed

De 28-jarige Wateringse wordt al langer achtervolgd door een pijnlijke achillespees, een blessure die ondanks de gedwongen maandenlange coronapauze nog altijd niet geneest.

In de aanloop naar het Franse graveltoernooi moest Bertens bij een voorbereidingstoernooi in Straatsburg opgeven. Nadat ze in de tweede ronde op Roland Garros met hangen en wurgen had gewonnen van de Italiaanse Sara Errani, werd ze ook nog eens in een rolstoel van de baan gereden, wegens heftige kramp.

Dit seizoen, dat langdurig werd onderbroken door de coronapandemie, speelde Bertens slechts zeven toernooien. In Sint-Petersburg veroverde ze haar tiende WTA-titel.

Op twee van de grandslamstoernooien, de Australian Open en Roland Garros, bereikte ze de vierde ronde. Aan de US Open deed de 28-jarige tennisster niet mee, Wimbledon werd afgelast.