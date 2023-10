Trein met Europarlementariërs komt per ongeluk bij Disneyland terecht

Een trein vol met Europarlementariërs op weg naar Straatsburg is vandaag per ongeluk naar Disneyland Parijs gereden. Een wisselstoring was hiervan hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.

"Het viel mij op dat de trein dit keer niet stopte bij Charles de Gaulle", vertelt Europees parlementslid Samira Rafaela (D66) aan de NOS. "We stonden met een groepje parlementsleden in de restauratiewagen en een medewerker van de trein kwam binnen die in het Frans zei dat we een verkeerd spoor te pakken hadden."

Heen en weer

De onverwachte stop bij Disneyland Parijs betekende dat de trein zo'n drie kwartier later dan gepland aankwam in Straatsburg. Meerdere parlementariërs die aan boord zaten, grappen op X over de situatie. Zo zegt de Duitser Daniel Freund "wij zijn geen Mickey Mouse-parlement", een verwijzing naar de omschrijving die Margaret Thatcher zou hebben gebruikt voor het Europarlement.

Een andere persoon aan boord zegt tegen Politico dat hij "helaas" niet de trein uit mocht om naar het pretpark te gaan, maar dat hij wel de populaire attractie Space Mountain in de verte kon zien.

Maandelijkse verhuizing

Het Europees Parlement verhuist één week per maand naar Straatsburg waar de plenaire vergaderingen plaatsvinden. Het is een overblijfsel van een afspraak die in 1952 werd gemaakt dat in meerdere landen overlegd wordt. In het Europees Verdrag van 1992 is vastgelegd dat er minimaal twaalf van de plenaire vergaderingen in Straatsburg gehouden moeten worden.

Er is regelmatig discussie over de maandelijkse verhuizing. Die kost jaarlijks tientallen miljoenen euro's. Niet alleen moeten de parlementsleden en hun assistenten heen en weer in een speciaal gecharterde trein, ook moeten er vele kisten met dossiers vervoerd worden.

Rafaela: "Die grote groene bakken moeten apart vervoerd worden. Het is gewoon een circus. Het past niet meer meer bij de huidige tijdsgeest, zeker met klimaatuitdagingen waar we nu voor staan." Toch heeft Frankrijk al vaker aangegeven niet af te willen van het gebruik om in Straatsburg te vergaderen.

'Spoor bijster'

Voor Rafaela betekende de vertraging dat het overleg vandaag later begon. Het komt weinig voor dat er grote vertraging is met de trein, zegt zij. "Dit was gewoon heel apart. Op de terugweg op donderdag is er wel vaker vertraging, maar meestal niet als de trein naar Straatsburg."

Rafeala kon net als haar collega's wel lachen om de onverwachte stop bij Disneyland. "Ze waren letterlijk het spoor bijster."

Toevalligerwijs bestaat entertainmentgigant Disney vandaag ook nog eens 100 jaar, maar dat de trein bij Disneyland stopte, had daar niets mee te maken.