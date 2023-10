Horecavergunning van Peter Gillis' vakantiepark in Baarlo ingetrokken

Recreatieondernemer en tv-persoonlijkheid Peter Gillis is de horecavergunning kwijt voor Oostappen Vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. De gemeente Peel en Maas, waar Baarlo onder valt, heeft de vergunning ingetrokken.

Volgens de gemeente zijn de vergunningen ingetrokken na een bedrijfsintegriteitsonderzoek. In juli trok de gemeente Arnhem ook al de horecavergunning in van Oostappen Vakantiepark Arnhem van Gillis wegens verdenkingen van fraude en andere strafbare feiten die door hem zouden zijn gepleegd.

De gemeente Peel en Maas was al langer van plan om de vergunning van Oostappen Vakantiepark De Berckt in te trekken en had dit voornemen begin augustus naar het vakantiepark gestuurd. De reactie van het vakantiepark was voor de gemeente niet overtuigend genoeg om het besluit terug te draaien, schrijft 1Limburg.

Eerder vergunning afgewezen

Nu de vergunning is ingetrokken, kunnen de vakantiegangers op het park geen gebruik meer maken van de horecafaciliteiten. Volgens burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo kan het nieuws niet als een verrassing komen voor het park. "Ook in andere gemeenten zijn de horecavergunningen voor vakantieparken van de Oostappen Groep ingetrokken", aldus de burgemeester. Gillis kan nog in beroep gaan tegen het besluit.

De Oostappen Groep vroeg eerder een vergunning aan voor de bouw van chalets voor arbeidsmigranten op een locatie tegenover het park. Bij zo'n aanvraag kan de gemeente de ondernemer laten onderzoeken.

Na de toetsing werd die vergunning geweigerd. De uitkomsten van hetzelfde onderzoek geven nu ook aanleiding om de horecavergunning in te trekken, aldus 1Limburg.