Bosch officieel vetrokken als bondscoach badmintonners

Ruud Bosch vertrekt als bondscoach van de Nederlandse badmintonploeg. De badmintonbond maakt niet bekend waarom de samenwerking met de 39-jarige Bosch wordt beëindigd.

Bosch was enkele weken geleden al geruisloos naar de achtergrond verdwenen. De badmintonbond communiceerde dat nooit met de buitenwacht. Henri Vervoort neemt inmiddels zijn taken waar.

"We willen benadrukken dat het besluit tot stand is gekomen met wederzijds begrip en respect", meldt de bond in een korte verklaring. "Ruud heeft de laatste jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan de sportieve prestaties van het team."