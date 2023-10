Van der Meer nieuwe bondscoach dressuurruiters

Patrick van der Meer is per 1 januari 2024 aangesteld als bondscoach van de dressuurruiters, meldt de hippische bond KNHS.

Van der Meer gaat in deze functie nauw samenwerken met de huidige bondscoach Alex van Silfhout. Die blijft tot en met de Olympische Spelen van Parijs aan als teamtrainer van de dressuurruiters.

Samen verantwoordelijk

Van Silfhout en Van der Meer zullen in samenspraak met de technisch directeur van de KNHS verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de teams die worden uitgezonden.

"Ik ben zeer gemotiveerd om een positieve bijdrage aan Nederlandse dressuursport te leveren. Het is een taak die ik zeker al langer ambieer en het past ook in mijn huidige situatie", zegt Van der Meer, die zegt zelf ook als ruiter actief te blijven in de paardensport.

"Thuis hebben we een druk bedrijf en daar zullen we zeker wat moeten schuiven, maar daar hebben we de goede mensen voor. Ik zal ook zeker blijven paardrijden, maar heb niet meer de ambitie om op het hoogste niveau in de ring actief te zijn. De kans om een steentje bij te dragen aan positieve flow in de Nederlandse dressuursport grijp ik graag aan."