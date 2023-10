Van Leeuwen na drie maanden alweer ontslagen bij Sjachtar Donetsk

Patrick van Leeuwen is niet langer de trainer van de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk. Dat heeft de club bekendgemaakt. De 54-jarige Nederlander was sinds half juli eindverantwoordelijk bij de club.

Het vertrek van Van Leeuwen komt op een opvallend moment. In de competitie staat Sjachtar op de derde plaats, op twee punten achter koploper FC Kryvbas, met nog een wedstrijd tegoed. In de Champions League staat de club in groep H na twee wedstrijden op drie punten, na winst op Royal Antwerp FC en een nederlaag tegen FC Porto.

Over de reden van zijn vertrek doet de club geen mededelingen. Er is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Van Leeuwen, die eerder werkte als trainer voor Zorja Loegansk en het Israëlische Maccabi Tel Aviv.