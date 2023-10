Ook examenfraude bij accountants van Deloitte

Ook bij accountantskantoor Deloitte is examenfraude gepleegd. Lid van de raad van bestuur Rob Bergmans geeft vanwege de fraude zijn functie op.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat bij accountant- en adviesbureau KPMG ruim honderd medewerkers betrokken waren bij fraude. Voorzitter van de raad van bestuur Roger van Boxtel gaf toe dat hij een training "niet op correcte wijze" had afgerond en stapte op.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt "geschokt en teleurgesteld" te zijn over het nieuwe geval van gesjoemel bij accountants, een beroepsgroep die het van zijn integriteit moet hebben.

Antwoorden toegespeeld

Bij de examenfraude kregen accountants en hun medewerkers antwoorden toegespeeld op examenvragen. Zo'n examen kan bijvoorbeeld gaan over cybersecurity of integriteit. Het gaat om verplichte toetsen voor de beroepsgroep.

De AFM vroeg vorig jaar aan alle grote accountantskantoren om onderzoek naar interne examenfraude te doen. De toezichthouder controleert of dit onderzoek grondig wordt gedaan.

De AFM en Deloitte zeggen niet waar het in het nieuwe geval van examenfraude precies om gaat. Onduidelijk blijft wie op welke wijze en wanneer er fraude is gepleegd. In een persbericht van Deloitte zegt vertrekkend bestuurder Bergmans: "Ik kan niet anders dan vaststellen dat met de meest recente inzichten van het onderzoek en de feiten die daaruit zijn gebleken, het niet in het belang van de organisatie is als ik aanblijf als lid van de raad van bestuur of verbonden blijf aan Deloitte als partner."

Voorbeeldgedrag

Het is nog niet duidelijk of er bij Deloitte nog meer slachtoffers vallen door het gesjoemel met examens. Het bedrijf verwacht het onderzoek naar de examenfraude eind dit jaar af te ronden. De AFM roept medewerkers binnen de sector op om misstanden te melden.

"Twee keer op rij is nu gebleken dat examenfraude ook in de top van grote accountantsorganisaties speelt, juist daar waar absoluut voorbeeldgedrag mag worden verwacht", zegt AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom, ook in een persbericht. "Dit bevestigt dat het gaat om een fenomeen dat breder is verspreid."

Accountants controleren onder meer of bedrijven en organisaties correcte financiële gegevens vermelden in jaarrekeningen. Die informatie is belangrijk: onder meer bedrijven, overheden en beleggers baseren er allerlei economische beslissingen op.