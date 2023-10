Podcast De Dag: Sander van Hoorn terug in Israël

Sander van Hoorn presenteert op zaterdagochtend 7 oktober het NOS Radio 1 Journaal als duidelijk wordt dat Hamas-terroristen Israël zijn binnengedrongen. In de uren die volgen realiseert de oud-Israël-correspondent zich dat er iets uitzonderlijks aan de hand is en dat hij zo snel mogelijk die kant op moet om verslag te doen.

Inmiddels reist hij al een week rond door Israël en schetst hij met zijn reportages een portret van een land dat fundamenteel is veranderd, maar - zegt hij in deze podcast - tegelijkertijd ook helemaal vast blijft zitten in oude, uitzichtloze, dynamieken.

