Kuipers: 'In slechtste scenario straks 75 procent minder reguliere zorg'

Volgens Kuipers gaat het in het meest optimistische scenario om een afschaling van 35 procent en in het meest pessimistische scenario om 75 procent:

Maar ook in dat optimistische scenario zal de reguliere zorg een knauw krijgen, aldus Kuipers. "We zien de komende periode geen einde aan de stijging van het aantal patiënten. Dat betekent hoe dan ook dat op veel plekken, zelfs bij de meest optimale spreiding van patiënten, de reguliere zorg wordt afgeschaald. Op een vrij substantieel niveau."

"We moeten de curve zo snel mogelijk afbuigen, anders stevenen we af op een aanzienlijke afschaling van de reguliere zorg", zei Kuipers. Als het lukt om de stijgende lijn te doorbreken, komt hij voor eind november uit op 2400 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Als de toename van het aantal ziekenhuispatiënten doorgaat zoals nu, verwacht Kuipers dat er eind oktober 2000 covidpatiënten in het ziekenhuis liggen. Eind november zou dat dan zijn opgelopen tot ongeveer 4500 patiënten. Dat zou fors meer zijn dan tijdens de piek in april.

Vanmorgen waarschuwde de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Peter Paul van Benthem, ook al voor een flinke toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Hij schat het aantal patiënten eind november nog iets pessimistischer in dan Kuipers. "In de slechtste scenario's liggen er bij ongewijzigd beleid in november tegen de 5000 mensen in het ziekenhuis", schrijft Van Benthem in een blog.

"Afgelopen voorjaar kregen we een vloedgolf aan covidpatiënten over ons heen, maar nu lijkt er een tsunami op ons af te komen." Volgens Van Benthem dreigt de zorg voor andere patiënten hieronder te lijden en moet iedereen een bijdrage leveren om dat te voorkomen. "Dit betekent: je handen wassen, 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven en een masker dragen."

Van Benthem schrijft ook dat hij ervan uitgaat dat het kabinet deze week met aangescherpte maatregelen komt om het tij te keren.