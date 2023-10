Hartono kansloos tegen voormalig grandslamfinaliste Zvonareva

Arianne Hartono heeft weinig plezier beleefd aan haar deelname aan het WTA-toernooi in het Chinese Nanchang. De Nederlandse werd in de eerste ronde door Vera Zvonareva slechts drie games gegund: 1-6, 2-6.

De 39-jarige Zvonareva stond in 2010 in de finale van Wimbledon en de US Open - en heeft in het dubbelspel vijf grandslamtitels op haar naam staan - maar de Russin is op de wereldranglijst inmiddels afgezakt naar de 272ste plek. De twaalf jaar jongere Hartono staat ruim honderd plaatsen hoger: 166ste.