Koeman is zijn vriend, maar voormalig Ajax-spits Anastasiou juicht voor Grieken

Wie met Yannis Anastasiou op pad gaat in Athene kan zijn portemonnee thuislaten. De koffie? Van het huis. De taxirit? Gratis. Oud-internationals worden in Griekenland voor altijd op handen gedragen, zo blijkt. Hij maakte jarenlang goals op de Nederlandse velden, voor met name Roda JC en Ajax. Tegenwoordig is de 50-jarige Anastasiou trainer van AE Kifisia, een kleine club uit een voorstad van Athene. "Het Almere City van Griekenland", noemt de coach het zelf. Momenteel staat hij met het bescheiden Kifisia tiende in de Griekse competitie. Ontspannen meldt hij zich op de afgesproken locatie, een dakterras in het centrum van Athene. In nog altijd uitstekend Nederlands vertelt Anastasiou dat het goed met hem gaat. "De zon schijnt, ik ben gezond, gelukkig en ik blijf lachen. Want dat is belangrijk, vind ik", zegt hij, terwijl zijn mondhoeken beginnen te krullen. Thuis in Amsterdam Eigenlijk was hij normaal gesproken niet hier, maar in Amsterdam geweest. De voormalig Ajax-spits vliegt tijdens interlandperiodes doorgaans naar zijn huis in Nederland, maar dit keer maakt hij graag een uitzondering voor de kraker die komen gaat. Het EK-kwalificatieduel Griekenland-Nederland, dat Anastasiou op de Griekse televisie van commentaar voorziet, is het duel tussen de twee landen die hem lief zijn. Hoewel hij nu werkt in zijn geboorteland, houdt hij de band met Nederland warm.

"Ik voel me thuis in Amsterdam. Ik heb er vrienden, kennissen en mijn kinderen gingen er naar school. Ik lees dagelijks het nieuws uit Nederland", vertelt Anastasiou, die in het seizoen 2016/2017 trainer was van Roda JC. Het zonovergoten dakterras is slechts een tussenhalte voor de Griek. Hij wordt later die middag namelijk verwacht bij het hotel van het Nederlands elftal, aan de kust van Athene. Goede vriend Koeman Anastasiou heeft een afspraak met bondscoach Ronald Koeman, die hij een vriend noemt. "Ronald was mijn trainer bij Ajax en met hem heb ik altijd contact gehouden. Ook Nigel de Jong, de technisch directeur, is een goede vriend."

Met Koeman praat Anastasiou veel over het trainersvak. Zoals vorig jaar, toen de Nederlander op bezoek kwam in Griekenland. Samen lekker eten, wat drinken en vooral urenlang over voetbal praten. Over omgaan met verschillende culturen, over het benaderen van spelers anno 2023. Maar ook om terug te blikken op hun gezamenlijke tijd bij Ajax. Het was Koeman die de destijds 30-jarige Anastasiou naar Amsterdam haalde. 'Zeurende talenten' In een team met toptalenten als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Nigel de Jong, John Heitinga en Ryan Babel was de Griek een van de weinige oudere spelers. "Dat was voor Ronald ook een van de redenen om mij te halen", blikt Anastasiou terug. "Die jongens werden al snel groot gemaakt, maar er is meer voor nodig om de top te halen. Ik probeerde ze qua mentaliteit iets mee te geven."

"Het is niet alleen even twee uurtjes trainen, partijtjes spelen en wat lachen met elkaar. Als de training klaar is, betekent het nog niet dat je als voetballer klaar bent", stelt Anastasiou. "Alles moet in het teken staan van de wedstrijd. De jonkies bij Ajax vergaten dat soms nog wel. Maar het waren geweldige gasten. Al konden ze af en toe flink zeuren, maar dat is een beetje Nederlands", grapt hij. Soms is hij een beetje jaloers op het gladgestreken pad dat Nederlandse voetbaltalenten kunnen bewandelen. "Alles wordt daar voor je geregeld. In Griekenland kun je juist snel van dat pad raken."

De oud-prof vertelt dat er in zijn vaderland al snel verkeerde figuren rondom talenten hangen. "Geld en aandacht trekken veel bekijks. Veel Griekse voetballers zijn in de jeugd heel goed, maar zetten uiteindelijk niet de stap van talent naar de top." Eindelijk weer vol stadion voor Grieken Dat brengt ons bij het huidige Griekse elftal, dat na jaren zonder succes eindelijk weer kans maakt op EK-kwalificatie. Het duel met Oranje is misschien wel de grootste wedstrijd sinds 2014, toen de Grieken op het WK in Brazilië voor het laatst aan een eindtoernooi meededen. "Voor het eerst in lange tijd zit het stadion weer vol. Je proeft echt bij de spelers en bij de mensen hier in de stad dat ze geloven dat ze Nederland kunnen verslaan en het EK kunnen halen", stelt Anastasiou. Mocht dat gebeuren, dan gaan de handen de lucht in bij de aanvaller van weleer. Want ondanks zijn Nederlandse jaren, bonkt zijn hart het hardst voor zijn geboorteland. "Ik ben en blijf een Griek."