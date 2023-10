Agent gewond na ongeluk met dienstwapen in Varsseveld

Een politieagent is vanmorgen gewond geraakt door een ongeluk met zijn dienstwapen. Dat gebeurde in een woning in Varsseveld. De agent is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het dienstwapen zou zijn afgegaan in het huis van de agent. Volgens de politie waren er geen andere mensen bij het incident betrokken. De politie doet geen mededelingen over de toedracht van het ongeluk en over de ernst van de verwondingen, meldt Omroep Gelderland.

Volgens een woordvoerder had de gewonde agent het wapen rechtmatig bij zich. In sommige gevallen mag een agent een dienstwapen mee naar huis nemen. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor, zoals de mogelijkheid om het wapen veilig op te bergen.