Formule 1-podcast #14: 'Schumacher gaat door hard werken de Formule 1 halen'

Presentatrice Amber Brantsen bespreekt in de NOS Formule 1-podcast met verslaggever Louis Dekker en oud-coureur Jan Lammers de Grand Prix van Eifel. Te gast in de podcast is ook Frits van Amersfoort, de man achter Van Amersfoort Racing, een opleidingsploeg.

Er wordt onder andere gesproken over de 91ste overwinning van Lewis Hamilton, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher evenaarde. De zoon van de Duitse racelegende zou afgelopen weekend tijdens de vrije training zijn debuut maken in de Formule 1, maar mist gooide roet in het eten: de training ging niet door.