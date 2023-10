Vanavond op tv: De situatie aan grens tussen Gaza en Egypte • Rondreis Blinken door Midden-Oosten • Het Al-Shifa ziekenhuis • Positie van Arabieren in Israël

In Gaza heerst inmiddels een steeds nijpender gebrek aan drinkwater, voedsel en elektriciteit. Aan de Egyptische kant van de grens staan vrachtwagens met zo'n duizend ton hulpgoederen klaar, maar die kunnen Gaza niet in.

Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza is het grootste medische complex in het gebied. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël is het ziekenhuis overladen met gewonden. Het mortuarium kan het grote aantal lijken dat naar het ziekenhuis wordt gebracht niet aan.

Blinken opnieuw in Israël, na rondreis door Midden-Oosten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is vanochtend opnieuw aangekomen in Israël, waar hij spreekt met premier Benjamin Netanyahu. Blinken was de afgelopen week ook in Jordanië, Qatar, Bahrein, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte om te te spreken over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Wat heeft Blinken met de leiders van deze landen besproken? Arabist Leo Kwarten schuift aan in de studio.