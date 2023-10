Vanavond op tv: De situatie aan grens Egypte • Rondreis Blinken door Midden-Oosten • Open brief linkse Israëliërs • Het Al-Shifa ziekenhuis • Positie van Arabieren in Israël

De situatie aan de grens tussen Gaza en Egypte De grensovergang tussen Gaza en Egypte bij de stad Rafah in het zuiden van Gaza lijkt voorlopig nog niet open te gaan. Vanochtend meldden Egyptische bronnen dat de grensovergang open zou gaan om buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit een veilige doorgang uit de Gazastrook te bieden. Israël en Hamas spreken dat tegen. In Gaza heerst inmiddels een steeds nijpender gebrek aan drinkwater, voedsel en elektriciteit. Aan de Egyptische kant van de grens staan vrachtwagens met zo'n duizend ton hulpgoederen klaar, maar die kunnen Gaza niet in.

Een portret van het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza is het grootste medische centrum in het gebied. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël is het ziekenhuis overladen met gewonden. Het mortuarium kan het grote aantal lijken dat naar het ziekenhuis wordt gebracht niet aan. Maar ook het ziekenhuis zelf ligt onder vuur. Het Israëlische leger zegt dat het gebouw dient als schuilplaats voor Hamasstrijders, waardoor het een doelwit is van luchtaanvallen.

Blinken opnieuw in Israël, na rondreis door Midden-Oosten De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is vanochtend opnieuw aangekomen in Israël, waar hij spreekt met premier Benjamin Netanyahu. Blinken was de afgelopen week ook in Jordanië, Qatar, Bahrein, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte om te te spreken over de oorlog tussen Israël en Hamas. Wat heeft Blinken met de leiders van deze landen besproken? Arabist Leo Kwarten schuift aan in de studio.

De positie van Palestijnse Israëliërs in Israël Sinds de aanslagen van Hamas hebben Palestijnse Israëliërs met ongekende druk en intimidatie te maken, melden Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Arabische Israëlische studenten zeggen dat ze geschorst zijn van hun opleiding nadat ze op sociale media hun medeleven hadden betuigd met Palestijnen in Gaza. Verslaggever Marijn Duintjer Tebbens was in de stad Ramla, waar Palestijnse Israëliërs bang zijn voor wraak en de spanning zichtbaar oploopt.