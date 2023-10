De lach is terug bij Schouten, die na een intens seizoen vaker 'nee' zegt

Hoewel Irene Schouten het vorige schaatsseizoen met een wereldtitel afsloot, was het een intens, zwaar en emotioneel jaar voor de drievoudig olympisch kampioene van Peking. In aanloop naar het wereldkampioenschap vloeiden er veel tranen en gaf ze toe dat ze zich niet meer 'happy' voelde. Maar nu, een kleine twee weken voor de start van het nieuwe schaatsseizoen, is de lach terug bij de 31-jarige Schouten. "Ik heb heel veel geleerd en ik hoop het dit jaar anders te doen", zegt de succesvolste Nederlandse olympiër van de laatste Winterspelen. Naast het ijs in Thialf vertelt Schouten ontspannen over haar zomer - "Ik heb beren gezien in Amerika" - en de lessen die ze trok uit haar moeizame jaar. De belangrijkste les? "Vaker 'nee' zeggen."

Na haar gouden winter van 2022 - Schouten werd olympisch kampioene op de 3.000 meter, de 5.000 meter en de massastart - stond ze in het middelpunt van de belangstelling. Huldigingen, openingen, presentaties, reclamemogelijkheden; allemaal leuk en bijzonder, ze vond het moeilijk om op dat vlak harde keuzes te maken. De drukke zomer brak haar in december op. Dat kwam eruit tijdens de NK afstanden, toen ze ternauwernood een WK-ticket voor de 3.000 meter veroverde en voor de NOS-microfoon in tranen uitbarstte. Schouten: "Soms vergeet ik dan dat ik topsporter ben en dat ik dus moet trainen en rusten. Dat vergat ik vorig jaar een beetje. Nu heb ik dat goed in mijn hoofd. Ik wil hard schaatsen, dus ik moet ook goed rusten." "Natuurlijk blijf ik bezig. Dat zit in mijn aard. Ik kan niet níks doen. Maar ik heb het beter onder controle dan vorig jaar." Beren op trainingskamp in Amerika Zo koos Schouten ervoor om zich met een trainingskamp in het Amerikaanse Tahoe City voor te bereiden op het nieuwe seizoen. "Vorig jaar was ik in Colombia en heb ik ook allerlei culturele dingen gedaan. Dit keer heb ik vooral getraind en gerust. Ik heb ook van tevoren tegen mijn man gezegd: we gaan geen dingen ondernemen, het is gewoon echt een trainingskamp." Dat ze tijdens haar laatste fietstraining ook nog eens drie beren tegenkwam, was mooi meegenomen. "Mijn doel was ook wel een beetje om beren te zien. Gelukkig lukte dat. Het was heel mooi om te zien."

Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten bereidde zich afgelopen zomer onder andere met een trainingskamp in Amerika voor op het nieuwe schaatsseizoen. - NOS

Op 27 oktober begint voor de Nederlandse topschaatsers het seizoen met het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers. Voor Schouten zijn dat niet de wedstrijden waarin ze wil pieken. Ze wil de wereldbekerwedstrijden gebruiken om toe te werken naar haar hoofddoel: de WK afstanden in Calgary. "De kwalificatiewedstrijden zullen niet top zijn. Ik merk dat ik nog niet heel snel ben. Het gaat echt om de NK in december. Daar moet ik me plaatsen voor de WK. En in februari wil ik echt in vorm zijn voor de wereldtitels." Wereldrecord Op het snelle ijs in Noord-Amerika hoopt Schouten bovendien zichzelf te verbeteren. Op de vijf kilometer wil ze onder de 6.40 duiken, en dan komt het wereldrecord vanzelf in zicht. Dat staat met 6.39,02 op naam van de Russische Natalja Voronina. "Het is mogelijk, maar dan heb ik de juiste fitheid en goede omstandigheden nodig." Afgelopen zaterdagavond reed Schouten haar eerste trainingswedstrijdje van het seizoen, nadat ze pas drie keer op het ijs had gestaan. De ploeg van Jillert Anema bereidde zich de afgelopen weken vooral met fietstrainingen in Italië voor op de naderende wedstrijden. Van die minimale uren op het ijs was in een kil en koud Thialf weinig te merken. Schouten reed naar 3.59,00 op de 3.000 meter. Hoe goed dat is? Nooit eerder reed een vrouw in Heerenveen onder de vier minuten tijdens een trainingswedstrijd. Marijke Groenewoud reed de tweede tijd met 4.01,24.