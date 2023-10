Cricket, honk- en softbal, lacrosse, squash en flag football op Spelen in 2028

Het hing al nadrukkelijk in de lucht, maar cricket, honk- en softbal, lacrosse, squash en vlagvoetbal maken definitief deel uit van het olympische programma bij de Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité op het congres in Mumbai besloten.

Elke organisator kan het IOC vragen een aantal sporten aan het programma toe te voegen en de Amerikanen kwam met deze sporten aanzetten. Van de negentig IOC-leden stemden er slechts twee tegen het voorstel.

Olympisch debuut squash en flag football

Voor squash en flag football - een snelle variant van het American football met teams van vijf spelers zonder fysiek contact - betekent het hun olympisch debuut. In het honkbal (en in 2020 ook softbal) werd zes keer eerder om het goud gestreden op de Spelen, in 2021 Tokio voor het laatst.

Lacrosse werd gespeeld op de Olympisch Spelen in 1904 en 1908. Cricket, dat in Los Angeles in de snellere Twenty20-variant gespeeld gaat worden, alleen in 1900. Breakdance beleeft volgend jaar in Parijs zijn olympische debuut, maar zal in Los Angeles niet terugkeren.