'Ingrijpende maatregelen nodig om uitsterven korhoen te voorkomen'

Als er niet snel ingrijpende maatregelen worden genomen sterft de korhoen in Nederland uit, stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR).

De Sallandse Heuvelrug is de enige plaats waar nog korhoenders leven in ons land. Sinds 2012 worden er elk jaar vogels uit Zweden bijgeplaatst om de soort niet te laten uitsterven, maar de populatie blijft schommelen rond de 20 dieren, schrijft RTV Oost. Korhoenders zijn beschermd en daarom is Nederland verplicht zich tot het uiterste in te spannen om de soort te behouden.

Vooral verzuring, door stikstof, en verdroging spelen volgens de onderzoekers het korhoen parten. Daardoor is er minder voedsel voor de kuikens. De begroeiing verandert, er leven minder insecten en de soorten insecten zijn kleiner en leveren dus minder energie op.

Hierdoor verhongert het merendeel van de kuikens op de Sallandse Heuvelrug al na een paar weken en is er geen natuurlijke aanwas van de populatie. Veel van de bijgeplaatste volwassen vogels worden opgegeten door roofdieren als marters, vossen of haviken.

Minder stikstof en recreatie

Het allerbelangrijkste is volgens de onderzoekers dat de neerslag van stikstof en de verdroging worden teruggedrongen. Als dat niet gebeurt, kan er op de Sallandse Heuvelrug geen zelfredzame, vitale populatie ontstaan.

Het grootste deel van de stikstofuitstoot is terug te leiden tot stallen van omliggende boerderijen. Maar omdat er qua exacte uitstoot geen goede gegevens beschikbaar zijn, is het advies om zo snel mogelijk meetstations in te richten om de stikstofuitstoot in het gebied te meten.

Daarnaast moet het leefgebied groter worden en moet er meer variatie in komen. Dat kan onder meer door geschikte natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Op korte termijn kan er volgens het onderzoek ook al iets veranderen door minder recreatie in het gebied toe te staan en natuurlijke vijanden van het korhoen uit het gebied te houden.