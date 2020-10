Opnieuw honderden weekend-arrestaties in Wit-Rusland

Gisteren waren er volgens waarnemers tienduizenden mensen in het hele land op de been, al houden de Wit-Russische autoriteiten het op 11.000. De politie gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de betogers uiteen te jagen. Er werd op sommige plekken wederom grof geweld gebruikt:

Volgens de autoriteiten zijn dit weekend zo'n 570 arrestanten vastgezet en is de rest inmiddels vrijgelaten. Mensenrechtenorganisatie Viasna zegt dat onder de arrestanten ook een fors aantal journalisten is.

Bij de massale antiregeringsdemonstraties in Wit-Rusland zijn het afgelopen weekend opnieuw meer dan 700 mensen opgepakt. Het cijfer komt van het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verder aankondigde dat de politie vanaf nu vuurwapens mag inzetten om de demonstraties neer te slaan.

Vandaag spraken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over het sanctiebeleid tegen het Wit-Russische regime. Verschillende media melden dat daar is afgesproken om president Loekasjenko toe te voegen aan de lijst met veertig functionarissen tegen wie wordt opgetreden, maar volgens een officiële verklaring uit Brussel is daarvan nog geen sprake.

Wel staat de Europese Unie klaar om verdere beperkingen op te leggen aan onder anderen Loekasjenko als het geweld tegen vreedzame demonstranten niet stopt, aldus de verklaring. Op de top van Europese regeringsleiders, later deze week, wordt de kwestie opnieuw besproken.