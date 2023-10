Egypte: grensovergang met Gaza kan nog niet open

De grensovergang tussen Gaza en Egypte bij de stad Rafah in het zuiden van Gaza lijkt voorlopig nog niet open te gaan. Egyptische bronnen meldden vanochtend aan internationale persbureaus dat Israël de komende uren zou stoppen met het bombarderen van doelen in de omgeving van Rafah, om buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit de kans te geven om uit te wijken naar Egypte. Onder hen zijn ook mensen met een Nederlands paspoort. De door Egypte gecontroleerde grens zou opengaan vanaf 08.00 uur Nederlandse tijd. Maar dat werd vrijwel meteen tegengesproken door het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. Israël stelt ook dat er geen sprake is van een bestand. Ook een woordvoerder van Hamas heeft snel ontkend dat de grens open is. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Shoukry zegt dat de grens bij Rafah nog dicht moet blijven, hoewel Egypte sinds het uitbreken van de huidige strijd zijn best heeft gedaan om die open te houden. Hij wijt dat aan Israël, dat zou nalaten om de benodigde toezeggingen over een bestand te doen. Israël heeft daar nog niet op gereageerd. Shoukry wijst erop dat áls de grens opengaat, de grenswachten aan de Palestijnse kant wel moeten meewerken. Op beelden is wel te zien dat aan de Palestijnse kant van de grens honderden mensen staan te wachten bij de door Egypte gecontroleerde grensovergang:

Op beelden bij de grenspost in Rafah is nog niet te zien dat er mensen de Gazastrook verlaten of in komen. - NOS

In Gaza heerst inmiddels een steeds nijpender gebrek aan drinkwater, voedsel en elektriciteit. Aan de Egyptische kant van de grens staan vrachtwagens met zo'n duizend ton hulpgoederen klaar, maar die kunnen Gaza niet in. Ze zijn ook geladen met diesel, een essentieel product voor de ziekenhuizen in Gaza, die draaien op generatoren. De ziekenhuizen zien hun brandstofvoorraden snel slinken: de VN verwacht dat ze binnen 24 uur al hun reserves hebben opgebruikt. Het stilvallen van de noodgeneratoren brengt de levens van duizenden patiënten in gevaar.

Foto: f39ac4a9-0efa-3099-bef3-0faf00b46f2c - NOS

