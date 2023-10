ING-klant had plots toegang tot de rekening van een wildvreemde

Ineens toegang hebben tot de bankrekening van een wildvreemde, het overkwam een rekeninghouder bij ING. Na het inloggen met gezichtsherkenning in de app van de bank kwam die bij de rekening van iemand anders terecht. Dat meldde het FD.

"Tot mijn grote verbazing zag ik daar álle financiële gegevens van deze persoon", vertelt de rekenhouder aan de krant. "Ik kon zelfs diens gegevens wijzigen of de rekening opzeggen. Dat zoiets mogelijk was, voelde heel ongemakkelijk. Vooral omdat anderen op die manier mogelijk ook in míjn rekening kunnen komen."

'Onze fout'

De rekeninghouder legde de situatie gelijk voor aan ING. Er was sprake van een systeemfout, laat de bank weten. "De fout lag bij ons, niet bij de gezichtsherkenning."

ING benadrukt dat het een heel uitzonderlijke en unieke situatie is. "Doordat de rekeninghouder naar ons toe kwam, konden we direct passende maatregelen nemen", vertelt een woordvoerder aan de NOS. "Eigenlijk zijn we dus alleen maar blij als klanten deze situaties melden, daar leren we van."

Meer meldingen

Tegen het FD liet de bank weten de rekeninghouders op de hoogte te hebben gesteld van wat er misging, maar deze ontkenden dit. ING laat weten na de publicatie van het artikel wel contact te hebben opgenomen. Ook de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten zei niet op de hoogte te zijn gesteld.

De Autoriteit Persoonsgegevens vertelde aan de krant dat er wel vaker meldingen binnenkomen over soortgelijke incidenten. "Het komt af en toe voor dat er verkeerde klantgegevens verschijnen. Dat beperkt zich overigens niet tot banken maar het kan bijvoorbeeld ook bij een pensioenverzekeraar gebeuren," vertelde een woordvoerder aan het FD.