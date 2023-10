Wereldtitels beachvolleybal voor Hughes/Cheng en Perusic/Schweiner

Het Amerikaanse duo Sara Hughes en Kelly Cheng heeft in Mexico de wereldtitel in het beachvolleybal veroverd. Bij de mannen werden de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner wereldkampioen.

Het Braziliaanse duo had op dit WK alle zeven eerdere partijen gewonnen zonder een set te verliezen en was bovendien al negentien wedstrijden ongeslagen. Patrícia en Duda waren in de kwartfinale te sterk voor Raïsa Schoon en Katja Stam.

Cheng had in de finale een groot aandeel in de zege tegen de Brazilianen door aan het net zes directe blokpunten te maken.

Het duo dacht op 22-21 dat een bal van Ana Patrícia uit ging en dat daarmee de zege binnen was. De bal bleek echter op de lijn, waardoor het weer gelijk stond. Het Amerikaanse duo was niet van slag en drukte even later alsnog door.