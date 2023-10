Skeleton, rodelen en bobslee niet in Italië tijdens Winterspelen 2026

Bobslee, rodelen en skeleton vinden tijdens de Olympische Spelen in Milaan van 2026 niet in Italië plaats, maar in een ander land. Het lukt de Italianen niet een nieuw ijskanaal te bouwen in Cortina d'Ampezzo, waar de sleesporten van de Winterspelen waren gepland.

Innsbruck mogelijke vervanger

Als skeletonster Kimberley Bos en de Nederlandse bobbers zich plaatsen voor de Spelen zullen zij waarschijnlijk in actie komen in Oostenrijk. Innsbruck heeft aangeboden de sleesporten te organiseren. Een besluit daarover valt later. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Winterspelen dat een onderdeel buiten het gastland wordt gehouden.

Voorzitter Giovanni Malago van het Italiaanse organisatiecomité liet bij een IOC-vergadering in Indiase stad Mumbai weten dat de Italiaanse regering opdracht heeft gegeven naar een andere locatie uit te kijken voor bobslee, skeleton en rodelen.

De Italianen wilden op de plek van de inmiddels gesloten, 100 jaar oude Eugenio Monti-baan in Cortina een nieuw ijskanaal bouwen. De kosten zouden 80 miljoen euro bedragen. Geen enkel bedrijf meldde zich om de werkzaamheden uit te voeren.

IOC akkoord met verplaatsing

Het IOC is akkoord met de wijziging van locatie. Het is de bedoeling dat nieuwe accommodaties ook na de Olympische Spelen gebruikt kunnen worden. In Cortina d'Ampezzo was het maar de vraag of dat zou gebeuren.