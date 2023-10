Voor cruciaal duel met Griekenland ligt vooral spitspositie Oranje open

Ronald Koeman had ondanks de nederlaag van Oranje tegen Frankrijk veel positieve dingen gezien, daarom ligt het voor de hand dat de bondscoach in het cruciale EK-kwalificatieduel met Griekenland grotendeels vasthoudt aan zijn opstelling. Achter de naam van de centrumspits staat nog wel een vraagteken. "Ik ben nog beschikbaar, officieel", antwoordde Robin van Persie bij het World Tour-padeltoernooi in Amsterdam op de vraag wie er in de spits bij Oranje moet staan. "Ik heb nooit bedankt voor Oranje. Ik ben niet voetbalfit, maar wel fitnessfit. Wie weet."

NOS Voetbalpodcast In de nieuwste NOS Voetbalpodcast blikt presentator Arno Vermeulen met verslaggever Jeroen Stekelenburg en commentatoren Arman Avsaroglu en Jeroen Elshoff vanuit Athene vooruit op de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Griekenland en Nederland.

Het was uiteraard een grapje van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, maar feit is dat Nederland al enige tijd kampt met een magere bezetting van de spitspositie. Van Persie had in zijn tijd concurrentie van onder anderen Klaas-Jan Huntelaar. En daarvoor was er een tijd dat de bondscoaches konden beschikken over een ongekend arsenaal aan topspitsen. Over Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij, Roy Makaay, Jerrel Hasselbaink en Pierre van Hooijdonk. Tegelijkertijd. Luxeproblemen, vergeleken met nu.

Oud-internationals Robin van Persie en Ronald de Boer werpen bij het World Tour-padeltoernooi in Amsterdam een blik op de interlands van het Nederlands elftal. - NOS

"Ik weet niet hoe het komt dat er weinig aanvallers doorbreken", zei Koeman er vorige maand nog over. "Over het algemeen zijn het allemaal 'nummer tiens' en verdedigers. Ik denk dat Ajax ook al heel lang op zoek is naar de nieuwe Kluivert. We hebben een lijst met alternatieven voor heel veel posities, maar voorin is dat beperkt." Topscorer Depay niet fit Koeman koos in zijn eerste periode als bondscoach vol overtuiging voor Memphis Depay als centrumspits en die keuze betaalde zich uit. Met inmiddels 44 doelpunten in 88 interlands staat Depay tussen Van Persie (50) en Huntelaar (42) tweede op de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal. Depay is alleen niet meer de topfitte speler van Koemans eerste termijn. De aanvaller van Atlético Madrid is er vanwege een blessure nu niet bij.

Nederlands elftal live bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland is maandag vanaf 20.45 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream. Op NOS.nl en de app begint de voorbeschouwing al om 20.00 uur, vanaf 20.25 uur blikken we ook vooruit op televisie.

In de huidige selectie zijn Steven Bergwijn (8 goals in 31 interlands), Wout Weghorst (7 goals in 26 interlands) en Donyell Malen (5 goals in 25 interlands) de aanvallers met de meeste Oranjegoals achter hun naam. Vrijdag tegen Frankrijk kreeg Weghorst de voorkeur, maar hij werd in de 38ste minuut vanwege knieklachten vervangen door Malen. Tegen de Grieken lijkt het ook een keus te worden tussen Weghorst en Malen centraal voorin. Zondagochtend in Zeist stond Weghorst gewoon op het trainingsveld voor de groepstraining. "Als daar geen dusdanige reactie op komt, kan hij meedoen. Ik denk dat hij fit is", zei Koeman. Poyet fan van Malen Koemans Griekse collega Gustavo Poyet toonde zich een fan van Malen: "Ik ben onder de indruk van Malen", zei de Uruguayaan. "Hij heeft een geweldig seizoen gedraaid bij Borussia Dortmund. Hij speelt erg direct, is sterk in de één tegen één en heeft eigenschappen die wij missen. Ik had hem graag bij ons gehad."

Bondscoach Gus Poyet van Griekenland en aanvaller Anastasios Bakasetas over de EK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal. - NOS

In de vorige twee interlands, tegen Griekenland (3-0) en Ierland (1-2), was Weghorst trefzeker. In Dublin deed hij dat als invaller. Tot zijn ergernis was hij tegen de Ieren op de bank begonnen. "Of ik snapte dat ik niet speelde? Nee. Ik hoorde het vanochtend en was verrast", zei Weghorst toen. Ook sprak Weghorst zich uit over een gebrek aan waardering. "Ik hoop dat wij heel goed beseffen dat het in het hedendaagse voetbal niet alleen gaat om het mooie, technisch begaafde. In het hedendaagse voetbal gaat het om absolute intensiteit. Je moet zorgen dat je er elke wedstrijd voor 100 procent staat. Dat is ook een kwaliteit."

Foto: 8239efb8-9893-38f9-af25-50310763f445 - Pro Shots

Koeman zei deze week niet te twijfelen aan Weghorst. "Hij is een geweldige speler om mee te werken. Wout ontwikkelt zich ook op een manier dat je niet meer hoeft te twijfelen om hem op te stellen. Wat hij brengt, is duidelijk." Brobbey wacht nog op debuut Met Brian Brobbey heeft Koeman nog een centrumspits achter de hand. De 21-jarige Amsterdammer wacht nog op zijn debuut in Oranje. In maart was de selectie van Brobbey voor Koeman een teken van de schaarste voorin. "Een speler selecteren die bij Ajax geen basisplaats heeft, geeft aan dat we voorin niet veel mogelijkheden hebben." Ook nu duidt de selectie van Brobbey op de dunne spoeling, zeker door het afvallen van Vincent Janssen en Luuk de Jong, die bedankten voor Oranje, en de blessures van Depay en Cody Gakpo. Verschil met toen is dat Koeman een andere Brobbey ziet: "Ik zie gewoon dat hij fitter is dan vorig seizoen."