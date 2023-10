NOS Sport lanceert nieuwe podcast: De Wielerredactie

We nemen de tijd voor lastigere onderwerpen en duiken dieper in de wielermaterie. Ideaal voor de komende wielerloze maanden.

De Wielerredactie is dus geen podcast waarin de sprint wordt geanalyseerd en wordt voorspeld wie er de sterkste gaat zijn. Makers Steven Dalebout, Stef Clement en Daan van den Berg gaan in deze podcast dieper in op de onderwerpen waar ze tijdens het seizoen wat minder tijd voor hebben.

Het wielerseizoen 2023 mag er dan praktisch op zitten, NOS Sport lanceert vandaag een nieuwe wielerpodcast . In De Wielerredactie geven we antwoord op bredere vraagstukken uit het wielerpeloton. We nemen je mee in het journalistieke proces en onze zoektocht naar de antwoorden.

De komende zes weken is er elke maandag een nieuwe aflevering te beluisteren. In de eerste aflevering, die vanaf vandaag te downloaden is, geven we antwoord op de vraag hoe het komt dat profwielrenners zo vaak broze botten hebben. En volgende week worden de hartproblemen in het peloton onder de loep genomen. Komen die tegenwoordig vaker voor dan vroeger? En hoe kijken de profrenners en cardiologen daarnaar?

Ook de psychologische kant van het wielrennen komt aan bod. We onderzoeken of profwielrennen wel gelukkig maakt. En we kijken naar de groei van vrouwenpeloton. Gaat die niet te snel?