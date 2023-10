Daniel Noboa wint presidentsverkiezingen Ecuador

De presidentsverkiezingen in Ecuador zijn gewonnen door Daniel Noboa. Nadat meer dan 80 procent van de stemmen geteld was, erkende zijn rivaal Luisa González gisteravond haar verlies en feliciteerde Noboa met de overwinning.

Na zijn overwinning zei Noboa dat het land een nieuwe fase in gaat. "Morgen gaan we aan de slag voor dit nieuwe Ecuador, we gaan werken aan de wederopbouw van een land dat zwaar lijdt onder geweld, corruptie en haat."

Bananenimperium

De 35-jarige Noboa wordt de jongste president ooit in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Hij is de zoon van een van de rijkste Ecuadoranen, ondernemer Álvaro Noboa. Hij werd met zijn bananenimperium multimiljonair en heeft zich ook meerdere keren kandidaat gesteld voor het presidentschap, maar zonder succes.

De verkiezingen in Ecuador werden overschaduwd door geweld, dat ook het leven kostte aan een presidentskandidaat. Fernando Villavicencio werd begin augustus meerdere malen door het hoofd geschoten na een verkiezingsbijeenkomst in de hoofdstad Quito. Hij stond toen op de tweede plaats in de peilingen, achter González. De vermoorde Villavicencio werd vervangen door journalist Christian Zurita.

Twee weken na de aanslag was de eerste verkiezingsronde waaruit bleek dat de tweede ronde tussen González en Noboa zou gaan. Zurita haalde uiteindelijk niet genoeg stemmen.