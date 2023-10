In het Brabantse dorp Sint Willebrord is een man van 41 doodgestoken. Het slachtoffer uit Rucphen werd rond 19.50 uur zwaargewond op straat gevonden, zegt de politie. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de man in de loop van de avond.

De politie is op zoek naar de dader. Wat de aanleiding is voor de steekpartij is niet bekend.

De omgeving van de straat werd afgezet voor onderzoek. De politie heeft inmiddels getuigen gehoord.