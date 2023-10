Jongen van 6 doodgestoken in Chicago 'als reactie op aanval Hamas'

De politie spreekt van een zinloze en laffe daad. "We hebben vastgesteld dat beide slachtoffers van deze brute aanval het doelwit waren van de verdachte, omdat ze moslim zijn en vanwege het conflict in het Midden-Oosten tussen Hamas en Israël", zei de politie .

In een buitenwijk van de Amerikaanse stad Chicago is een 6-jarige Palestijns-Amerikaanse jongen doodgestoken en zijn moeder verwond door hun 71-jarige huisbaas. De man vertelde de politie dat hij beide slachtoffers had belaagd vanwege hun islamitische geloof en als reactie op de recente aanval van Hamas op Israël.

De islamitische familie woonde al twee jaar op de begane grond van het huis. Een islamitische burgerrechten- en belangenorganisatie in Chicago noemde de misdaad "onze ergste nachtmerrie". De Council on American-Islamic Relations zei in een persconferentie verder dat de media een sfeer creëerde die een aanval als deze waarschijnlijker maakte vanwege de "scheve berichtgeving over het Israëlisch-Palestijnse conflict, citeert The New York Times.