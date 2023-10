Meerdere personen gewond bij steekpartij in Rijswijk

Gisteravond zijn bij een steekpartij in Rijswijk meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft vier personen gearresteerd.

Een woordvoerder van de politie meldt aan persbureau ANP dat de verdachten twee mannen en twee vrouwen zijn. Naast het slachtoffer is een van de verdachten ook gewond geraakt. Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet bekend.

De steekpartij gebeurde op het Hendrik Ravesteijnplein. De politie meldt op X dat er op dit moment uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Ook worden mensen die informatie hebben opgeroepen zich te melden bij de politie.