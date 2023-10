Actrice Suzanne Somers dag voor 77e verjaardag overleden

De Amerikaanse actrice Suzanne Somers is op 76-jarige leeftijd overleden. Somers is vooral bekend van de tv-serie Three's Company die in de jaren 70 en 80 werd uitgezonden. Ze werd in 1980 na vijf seizoenen ontslagen omdat ze hetzelfde salaris vroeg als haar mannelijke tegenspeler, John Ritter.

Ook speelde Somers in de 90's sitcom Step by Step die ook in Nederland op tv kwam. Zij vertolkte de rol van een alleenstaande moeder van drie kinderen die een relatie krijgt met een eveneens alleenstaande vader die ook drie kinderen heeft. Zij besluiten samen te gaan wonen met hun kinderen, wat voor grappige situaties zorgt. In totaal zijn er 160 afleveringen van de serie gemaakt.

Suzanne Somers leed meer dan 23 jaar aan borstkanker. Ze is gisterochtend "vredig ingeslapen", liet haar management weten. De actrice zou vandaag 77 jaar worden.