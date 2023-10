Zuid-Afrika troeft Frankrijk op WK in zinderend rugbyduel op een punt af

Dit zei Antoine Dupont voor de wedstrijd over het herstel van zijn blessure.

Bij Frankrijk maakte sterspeler Antoine Dupont zijn rentree. Eerder dit WK brak hij zijn jukbeen, maar hij slaagde er toch in fit te zijn voor de beslissende fase van het WK. Dupont kon tegen Zuid-Afrika echter geen vuist maken.

De zinderende eerste helft van Frankrijk en Zuid-Afrika was, met zes try's, weergaloze passes en snoeiharde tackles, smullen voor de liefhebbers van toprugby. Met een 22-19 ruststand was er bovendien nog niets beslist.

De Zuid-Afrikaanse rugbyers hebben zich op het WK geplaatst voor de halve finales. De titelhouder rekende in het Stade de France in een spannend en hoogstaand duel af met gastland Frankrijk: 28-29.

Antoine Dupont liep op het WK eind september een gebroken jukbeen op, werd geopereerd en is nu alweer fit om te spelen.

Vreemd was het niet dat na de rust het tempo wat lager lag. Frankrijk liep uit naar 25-19, maar na een knappe try van Etzebeth en een conversie van Pollard was het plots 25-29.

Ramos bracht het verschil terug tot een punt, maar daarna trokken de Springbokken een muur op.