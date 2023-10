'Hoop dat het ze kracht geeft': deze mensen gingen de straat op voor Palestina

Zo'n 15.000 mensen deden vanmiddag mee aan de pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam. Zij kwamen samen op de Dam en liepen vervolgens naar het Westerpark. Maar wie zijn zoal de betogers die in Nederland de straat op gaan voor de Palestijnen? Onze NOS-verslaggever sprak een aantal van hen.

Marta (32) komt uit Polen en woont in Rotterdam. "Ik ben hier om Palestina te steunen. Ik heb het gevoel dat die steun er niet is, terwijl in Gaza bijna een genocide aan de gang is. Dat is verschrikkelijk. Ik heb eerder ook in Polen voor Palestina gedemonstreerd. Ik wil dat de Palestijnen zien dat er mensen zijn die ze steunen. Ik hoop dat het ze kracht geeft."

Lauryn (24) staat op de Dam met vriendin Melanie (22): "We willen steun betuigen aan Palestina, want het Westen komt niet genoeg op voor de rechten van de mensen daar. Ik voel verdriet en pijn over de onschuldige slachtoffers. Ik hoop dat we een stem kunnen zijn voor mensen in Gaza die hun stem niet meer kunnen laten horen vanwege het afsluiten van internet en elektriciteit."

Ragim (50) komt uit Den Bosch: "Dit is mijn eerste demonstratie ooit. Ik moest nu gaan. Het is gewoon heel erg wat zich daar afspeelt. Aan beide kanten natuurlijk. Ik snap niet dat de geschiedenis zich herhaalt. In de Tweede Wereldoorlog waren de Joden de dupe en nu lijkt het alsof de Palestijnen de dupe zijn. Het lijkt alsof we niet leren van de geschiedenis." "Ik sta 's ochtends op en denk aan die zielige kinderen. Wij hebben het zo goed en andere mensen hebben het zo slecht. Ik hoop dat ik ook mensen uit Israël zie en dat zij ook komen. Het is niet alleen voor Palestijnen, maar ook voor Israëliërs die onderdrukt worden. Saamhorigheid is belangrijk."

