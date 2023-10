Exitpoll Polen: regeringspartij PiS grootste, maar geen rechtse meerderheid

Volgens de eerste indicatie van de verkiezingsuitslag in Polen boekt de regerende partij PiS een overwinning. De conservatieve partij van premier Morawiecki en partijleider Kaczynski krijgt in de exitpoll 36,8 procent van de stemmen. Dat is een verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen, en het wordt lastig voor de partij om tot een meerderheidscoalitie te komen.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben rechtse potentiële coalitiepartners, zoals de Confederatie, al gezegd niet met PiS te willen samenwerken. Bovendien heeft die partij het, met een prognose van 6,2 procent van de stemmen, slecht gedaan in de verkiezingen.

De tweede partij, Burgerplatform van Donald Tusk, kan volgens deze eerste prognose rekenen op 31,6 procent van de stemmen. Dat betekent dat zijn partij met twee andere gematigde oppositiepartijen een meerderheid zou halen. Samen zouden zij uitkomen op 53,2 procent van de stemmen.

"Ik ben de gelukkigste man op aarde", zei Tusk na de bekendmaking van de exitpoll. "Democratie heeft gewonnen. Polen heeft gewonnen. Ik ben nog nooit zo blij geweest met een tweede plaats."

Recordopkomst

Bijna 30 miljoen Polen mochten vandaag hun stem uitbrengen en dat deden zij massaal. Het opkomstpercentage is 70 procent, een stuk hoger dan de eerdere recordopkomst van 63 procent bij de verkiezingen in 1989.

Officieel kon er tot 21.00 uur worden gestemd, maar op dat tijdstip stonden er nog lange rijen bij de stembureaus. Het stemmen ging daarom langer door.

De definitieve uitslagen van de verkiezingen worden pas dinsdagochtend verwacht.