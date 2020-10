6854 nieuwe besmettingen gemeld, bijna 500 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanochtend 6854 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, bijna 500 meer dan gisteren. Toen meldde het RIVM nog 6375 nieuwe besmettingen.

De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5867 positieve tests per dag gemeld, tegen 3706 een week eerder

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 584. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 433 en 286.

Extra maatregelen op komst

Het kabinet had eerder al gezegd de cijfers van vandaag en afgelopen weekeinde als belangrijke graadmeters te zien voor eventuele extra maatregelen. Die komen er vrijwel zeker. Mogelijk worden ze morgenavond aangekondigd in een persconferentie.

Gisteren kwam een groot deel van het kabinet samen met deskundigen al bijeen op het Catshuis in Den Haag voor een overleg van zo'n vijf uur. Vandaag komt nog het Outbreak Management Team bij elkaar voor een nieuw corona-advies. Ook komt het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, samen.

Ziekenhuisbezetting

In het ziekenhuis liggen nu 1298 covidpatiënten, 65 meer dan gisteren. Van hen liggen er 252 op de intensive care, een toename van vijf personen vergeleken met gisteren.

Verder registreerde het RIVM twaalf overleden covidpatiënten. Gisteren werden nog zeventien doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld negentien doden per dag, tegen elf doden per dag een week eerder.

Toename ziekenhuispatiënten

Als de toename van het aantal ziekenhuispatiënten doorgaat zoals nu, verwacht Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat er in november ongeveer 4500 covidpatiënten in het ziekenhuis liggen. Dat is fors meer dan tijdens de piek in april. In het meest optimistische scenario gaat Kuipers uit van 2400 in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. "We moeten de curve zo snel mogelijk afbuigen, anders stevenen we af op een stevige afschaling van de reguliere zorg."

Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige sterfgevallen waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter.