Van Empel op bovenste trede Nederlands podium bij start wereldbeker veldrijden

De spanning was van korte duur. Tijdens de tweede ronde versnelde Van Empel en begon ze aan haar solo. Die hield tot het eind stand en na vijf rondes kon Van Empel juichen in de regenboogtrui.

Veldrijdster Fem van Empel heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen met overmacht gewonnen. De regerend wereldkampioene was in het Amerikaanse Waterloo niet bij te houden voor de concurrentie.

Van Empel won vorige week ook in Beringen, haar start van het nieuwe cross-seizoen nadat ze in februari wereldkampioen was geworden in Hoogerheide. Daarna volgde een wegseizoen waarin het 21-jarige talent zich liet zien in onder meer de Giro Donne, Tour de l'Avenir en de Ronde van Romandië.

Lucinda Brand, die vorig jaar op de WK derde werd, ontbrak nog. Brand meldt zich pas later in de winter bij het veldritpeloton. Zij herstelt nog van een operatie aan de schouder na een val in de Simac Ladies Tour. Ook Marianne Vos ontbrak, zij slaat het veldritseizoen over.

Shirin van Anrooij verscheen wel aan de start in Waterloo, maar stapte in de derde ronde uit. Haar zien we in de komende crosses niet terug, na een lang seizoen op de weg last Van Anrooij een vakantie in.

Eerste wereldbekerzege Nys, Ronhaar derde

Thibau Nys was bij de mannen de beste in de cross van Waterloo. Hij won bij de opening van het wereldbekerseizoen na een solo van meer dan drie rondes. Hij treedt in de voetsporen van vader, de levende Vlaamse crosslegende Sven Nys die in 2016 zijn imposante carrière met onder veel meer 50 wereldbekerzeges afsloot.

Voor de pas 20-jarige Nys is het de eerste wereldbekerzege. Alleen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die niet deelnamen in Waterloo, waren jonger toen ze een wereldbekerwedstrijd wonnen. Vorige week boekte Nys in Beringen zijn eerste profzege in het veld.

Pim Ronhaar werd derde in Waterloo. De Nederlander moest in de voorlaatste ronde Eli Iserbyt laten gaan.