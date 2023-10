Zwitserland voorkomt blamage tegen Belarus, Tsjechië neemt plek twee over van Polen

Zwitserland heeft in de EK-kwalificatie ternauwernood een pijnlijke nederlaag thuistegen Belarus weten te voorkomen. De Zwitsers kwamen in de tweede helft met 1-3 achter, maar bogen dat in de slotfase nog om naar een 3-3 gelijkspel.

Het puntenverlies is niet onoverkomelijk voor Zwitserland, dat nog altijd aan kop gaat in poule I. Roemenië en Israël, dat deze week door de oorlog niet in actie komt, volgen met respectievelijk twee en vier punten achterstand.

Voor rust leek er voor Zwitserland helemaal niets aan de hand. Via Xherdan Shaqiri werd het 1-0. Maar na de pauze kreeg Belarus plots de geest. Via Max Ebong, Denis Poljakov en Dmitri Antilevski kwamen de bezoekers op 1-3.

Aan de hand van Shaqiri zetten de Zwitsers daarop een enorme stormloop richting de Belarussische goal in. Dat leverde doelpunten van Manuel Akanji en Zeki Amdouni op. Shaqiri leek in de 95ste minuut zelfs nog de 4-3 te maken, maar zijn schot werd van de lijn gehaald.

Tsjechische (oud-)eredivisiespelers winnen

In poule E nam Tsjechië door een 1-0 zege op Faeröer de tweede plek in de poule over van Polen. Albanië staat bovenaan in de groep.

Bij de Tsjechen stonden Ondrej Lingr (Feyenoord), Michal Sadilek (FC Twente) en Vaclac Cerny (voormalig FC Twente) in de basis. Tomas Soucek maakte een kwartier voor tijd de winnende goal binnen vanaf de stip.