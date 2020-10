'Federer is nog steeds de grootste ooit, dat vindt Nadal zelf ook'

Roger Federer en Rafael Nadal eerder dit jaar in Zuid-Afrika - EPA

Nu Rafael Nadal door het winnen van Roland Garros met zijn twintigste grandslamtitel op gelijke hoogte is gekomen met Roger Federer laait de discussie weer op over wie nu de beste tennisser aller tijden is. Novak Djokovic, die in Parijs van Nadal verloor en de wereldranglijst aanvoert, blijft steken op zeventien majortitels. Navraag bij oud-spelers Richard Krajicek, Sjeng Schalken, John van Lottum, Kristie Boogert en Raemon Sluiter leert dat Federer er over het algemeen nog steeds het beste op staat. "Nadal zelf vindt Federer ook de allergrootste", aldus Van Lottum. Op papier is Nadal de beste Op papier is Nadal echter in het voordeel nu de grandslamteller voor beide spelers op twintig staat. De Spanjaard leidt in onderlinge duels met Federer met 24-16, heeft meer masterstitels (35 om 28) en is in het bezit van olympisch goud. Federer daarentegen won de ATP Finals zes keer en Nadal nog nooit. Bekijk in onderstaande fotocarrousel de statistieken van Roger Federer en Rafael Nadal.

De pure tennisliefhebber kijkt echter niet alleen naar cijfers, maar neemt ook de speelstijl en het karakter van de speler onder de loep. Zo ook de Nederlandse oud-toppers die zeker hun voorkeur, hoe lastig ook, hebben. Dit is hoe zij erover denken. Sjeng Schalken: "Ze zijn allebei uniek. Puur qua tennis is Federer de beste. Je ziet ook dat hij op meerdere ondergronden zijn titels heeft gewonnen. Ik heb tegen allebei gespeeld en tegen Federer kan je echt het gevoel hebben dat je totaal niet kan tennissen. Als hij kan aanleggen, ben je echt weg. Bij Nadal zit je altijd wel in de rally." "Maar als je kijkt naar intensiteit, dan is Nadal veel verder dan de buitencategorie. Hij pakt al zijn kansen, Federer verliest weleens belangrijke wedstrijden waarin hij matchpoints heeft gehad, dat gebeurt Nadal nooit." Richard Krajicek: "Puur qua het niveau van het tennis is Novak Djokovic de beste ooit voor mij, maar qua prestaties moet je gewoon wachten tot deze drie spelers zijn gestopt. Dit zijn allemaal momentopnames. Als ze nu alle drie zouden stoppen, dan is het Nadal. Hij heeft alles gewonnen." "Federer en Djokovic hebben allebei geen olympische titel in het enkelspel. En als Nadal de Australian Open voor een tweede keer wint, dan is hij moeilijk in te halen. Dan heeft hij olympisch goud én ieder grandslamtoernooi twee keer gewonnen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor Federer en Djokovic als ze Roland Garros nog een keer winnen."

John van Lottum: "Ik vind nog steeds Federer de beste. Omdat hij het meest allround is en om wat hij kan met een bal. Je hoort het Nadal ook altijd zeggen, hij vindt Federer de allergrootste. Nadal is met afstand de beste gravelspeler ooit. Dertien keer Roland Garros winnen, dat is echt bizar." "Je weet niet wat de toekomst brengt. Straks wint Nadal nog tien keer Wimbledon en dan is het natuurlijk een ander verhaal. Vandaag zeg ik nog steeds Federer. Hij heeft ook de meeste steun in de tenniswereld. De schoonheid van zijn spel, daar zit veel sentiment. Djokovic moet je blijven noemen. Die gaat het langste door en zal ze in de toekomst wel achterhalen." Kristie Boogert: "Het voelt een beetje als kiezen tussen stracciatella-ijs en mango-ijs. Ik vind het allebei lekker. Wat denk ik meespeelt in de hele discussie is dat Federer trendsetter is geweest met zijn records. Hij zal altijd een inspiratie blijven voor de generatie na hem en daar behoort ook Nadal toe."

Kristie Boogert: "Als ik de geluiden om me heen hoor, dan slaat de meter iets meer uit naar Federer. Vooral bij niet-tennismensen. Maar uiteindelijk zal Nadal hem voorbijgaan in titels. En ja, als je kijkt naar onderling resultaat dan is hij gewoon beter dan Federer. Pff, je kan het van zoveel verschillende invalshoeken benaderen." Raemon Sluiter: "Als ik advocaat zou zijn, zou ik een goede zaak voor Roger kunnen maken, maar ook voor Rafael. En Djokovic met al zijn masterstitels. Wat interessant is, is dat Federer het meeste gewonnen heeft voordat Nadal en Djokovic op hun top waren. Dus ja, misschien zijn hun titels wel knapper." "Als speler op Roland Garros hoopte ik echt dat ik niet tegen Nadal zou moeten. Ik zag echt niet waar ik op gravel een game vandaan zou moeten halen tegen hem." "Roger kan je gigantisch dollen, maar is flegmatieker. Een orka die je meeneemt naar het water, je daar loslaat en je dan met zijn staart gaat slaan. 'Rafa' bijt je in je nek en gaat steeds meer doorbijten, zodat je geen kant op kan."