Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

Opnieuw was het een onrustige dag in Israël en de Gazastrook. Israël werd vanuit Libanon beschoten, terwijl het Rode Kruis vreest voor een "humanitaire catastrofe" in Gaza. De gebeurtenissen van deze zondag zijn hieronder samengevat. Dit artikel is bijgewerkt tot 19.30 uur.

De ontwikkelingen van zondag

Ook zondag bestookte Israël doelen in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger is het doel van de aanvallen vooral om kopstukken van Hamas uit te schakelen en militaire doelen te raken. Er vielen echter ook burgerdoden. Sinds vorige week zaterdag zijn 2670 mensen in Gaza gedood, melden de lokale Palestijnse autoriteiten. In een week tijd zijn door terroristen van Hamas ruim 1400 mensen in Israël gedood, meldt een regeringswoordvoerder. Daarnaast zijn ruim 120 Israëliërs ontvoerd.

In het zuiden van Gaza komt volgens Israël weer water uit de kraan. Dat is het resultaat van een gesprek van de Israëlische premier Netanyahu met de Amerikaanse president Biden, meldt persbureau Reuters. Maar Palestijnen en hulporganisaties zeggen dat er nog altijd geen water is in Gaza.

Eerder op de dag waarschuwde het Rode Kruis dat er een "humanitaire catastrofe" dreigt te ontstaan in de Gazastrook. "Er komen steeds meer gewonden bij, ook veel kinderen", zegt een woordvoerder. "En het wordt met de minuut lastiger om die van goede hulp te voorzien, omdat de elektriciteit en het water op dreigen te raken."

Israël wil nog steeds dat Palestijnen het noorden van Gaza verlaten. Volgens het Israëlische leger zijn inmiddels honderdduizenden Palestijnen uit het noorden van de Gazastrook vertrokken. Het leger communiceerde over een veilige evacuatieroute waarop geen luchtaanvallen zouden worden uitgevoerd.

WHO-chef Tedros Adhanom uit zijn zorgen over het evacuatiebevel van het leger. Volgens hem komt het bevel neer op "een doodstraf voor zieken en gewonden", die in het noorden van Gaza achterblijven.

Een van de Palestijnen die uit het noorden vluchtte is Fadi. Hij schuilt met zijn kinderen in een school in het zuiden van Gaza. Zijn dochter Sahar vertelt hoe bang ze is voor de luchtaanvallen: