Koeman rekent op fitte Weghorst en kiest opnieuw voor Verbruggen op doel

Wout Weghorst lijkt inzetbaar voor het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Griekenland van maandag. "Hij heeft vanochtend alles meegedaan op de training", zei bondscoach Ronald Koeman zondagavond bij een persmoment. "Als daar geen dusdanige reactie op komt, kan hij meedoen. Ik denk dat hij fit is." De 31-jarige spits van Hoffenheim viel vrijdag tegen Frankrijk voor rust uit met knieklachten, overgehouden aan een duel met Antoine Griezmann. Zaterdag werkte hij aan zijn herstel en zondag hervatte hij de groepstraining. 'Verbruggen heeft het meer dan prima gedaan' Of Weghorst maandag start is nog de vraag. Koeman verklapte al wel één van de elf namen van zijn opstelling. Bart Verbruggen staat na zijn debuut tegen Frankrijk in Amsterdam (1-2) opnieuw onder de lat. "Ik ben zeer tevreden over Bart en vond dat hij niet schuldig was aan beide goals", zei Koeman. "Hij heeft het meer dan prima gedaan."

Foto: 5557b8ea-bb9f-3fc2-8c26-3319834d3347 - NOS

Nederland en Griekenland strijden achter Frankrijk, dat al zeker is van plaatsing voor het EK, om de tweede plaats in de groep. De Grieken staan nu tweede met drie punten voorsprong op Oranje, maar ze hebben een wedstrijd meer gespeeld. De belangen zijn daarom groot in Athene. Tien dagen geleden speelde Ajax een Europa League-duel bij AEK Athene. In waarschijnlijk vergelijkbare hectische omstandigheden treedt Oranje in Athene aan tegen Griekenland. "Of we het publiek stil krijgen, weet ik niet", stelt Koeman. 'UEFA moet optreden tegen laserpennen' Wat opviel bij de wedstrijd van Ajax was dat vanuit het publiek de Ajax-spelers, onder wie Steven Bergwijn bij het nemen van een strafschop, met laserpennen werden bestraald. Koeman zag het op zijn televisie en liet zich voorlichten door Ajacieden Brian Brobbey en Bergwijn. "Toen ik zag dat dat gebeurde, heb ik dat direct aangegeven bij de KNVB", zegt Koeman. "De KNVB heeft er melding van gemaakt bij de UEFA. Die moet daartegen optreden. Ik hoop dat ze dat gaan controleren. Als het weer gebeurt, moet de UEFA of de scheidsrechter ingrijpen. Het hoort niet op een voetbalveld."

Nederlands elftal live bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland is maandag vanaf 20.45 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream. Op NOS.nl en de app begint de voorbeschouwing al om 20.00 uur, vanaf 20.25 uur blikken we ook vooruit op televisie.